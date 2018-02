Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass keine der Koalitionen, die derzeit um die Macht ringen würden, genügend Sitze für eine stabile Regierung gewinnen werde, sodass eine Pattsituation im Parlament höchstwahrscheinlich sei. In diesem Fall könnte entweder eine Übergangsregierung wie die derzeitige gebildet werden oder es könnten zwei sehr unterschiedliche Parteien einen Mittelweg finden. Theoretisch könnte sich die Mitte-Linksbewegung mit der Rechten zusammenschließen, oder, noch radikaler, die Fünf-Sterne-Bewegung könnte Unterstützung bei den rechtsextremen Parteien finden.



Es sei schwierig zu sagen, ob diese Ergebnisse realistische Möglichkeiten darstellen würden, da die Wähler auf beiden Seiten mit keiner dieser beiden Optionen übermäßig zufrieden sein dürften.



Ein weiteres Szenario, das von den meisten unterschätzt worden sein dürfte, sei ein glatter Sieg der Mitte-Rechts-Parteien. In den Umfragen seien sie nur noch wenige Prozentpunkte davon entfernt, die absolute Mehrheit der Sitze zu erreichen. Die kombinierte Anziehungskraft des ehemaligen Premierministers Silvio Berlusconi und der Partei der immigrationsfeindlichen Lega Nord könnte sie angesichts der Zahl der noch unentschlossenen Wähler, vor allem im Süden des Landes, an die Spitze bringen.



Darüber hinaus könnte der enge Wettbewerb innerhalb der rechten Koalition die größte Überraschung bei diesen Wahlen sein. Berlusconis Partei und Salvinis fremdenfeindliche Lega seien in den Umfragen gleichauf, und sollte sich bei der Wahl letztere als die größte Partei der Koalition herausstellen, könnte sich Italien als das größte, moderne westliche Land erweisen, das einen rechtsextremen Premierminister wähle.



Auch wenn es nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse zu einer gewissen Volatilität kommen könnte, insbesondere im Falle eines Triumphes der Lega Nord, so sei es doch am wahrscheinlichsten, dass es in diesem Wahlgang wirklich nicht viel geben sollte, worüber man sich übermäßig freuen könnte. Das Basisszenario der Experten von TwentyFour Asset Management geht von einer Regierung der Großen Koalition ohne eine große Persönlichkeit im Fahrersitz aus, die die gleiche grundsätzliche politische Haltung der letzten Jahre beibehält und die Wahrscheinlichkeit von verfassungsmäßigen, sinnvollen Wirtschafts- oder Arbeitsreformen verringert. Damit hätten die Wahlen nur geringe kurzfristige Auswirkungen auf die Kreditmärkte, aber möglicherweise könnte sich hierdurch langfristig die Produktivität von Italien verschlechtern. (27.02.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag wurde die letzte Umfrage vor den italienischen Parlamentswahlen veröffentlicht, die am 4. März stattfinden werden, so Luca Beldi, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management, eine Tochter von Vontobel Asset Management.Das Bild, das sie male, sei eines von mehreren offenen Szenarien, bei denen 30% bis 40% der Wähler noch unentschieden seien.Die derzeit an der Macht befindliche Mitte-Links-Koalition unter der Führung des ehemaligen Premierministers Matteo Renzi scheine dazu verdammt zu sein, in die Fußstapfen der sozialistischen Parteien Frankreichs und Deutschlands zu treten. Ihr Stimmanteil werde dabei auf nur 29% geschätzt und sei damit weit von den 40% entfernt, die für die Bildung einer Regierung erforderlich seien.