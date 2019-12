Aller Anfang muss nicht schwer sein: so lässt sich der Start optimieren

Auch beim Online Trading ist es möglich, das Startkapital mit Hilfe von Boni für die Anmeldung oder die erste Einzahlung zu maximieren. Auch hier sollte man sich vorher auf einer unabhängigen Plattform informieren, welche Boni unterm Strich am Ende am besten sind.



Mit Geduld und der richtigen Strategie zum Erfolg

Die clevere Aufstockung des Startkapitals durch Boni alleine garantiert jedoch weder beim Glücksspiel noch beim Online Trading automatisch den Erfolg. Viel wichtiger ist es, mit der richtigen Strategie das Beste aus dem Startkapital herauszuholen.



Apropos Strategie: genau eine solche sollten sich ambitionierte Spieler und Trader auf jeden Fall zurecht legen - und sich auch daran halten. Denn der größte Fehler, den man beim Glücksspiel oder Online Trading machen kann, ist sich von seinen Emotionen leiten zu lassen. Zum Beispiel, wenn man nach einer Serie von Verlusten dennoch weitermachen will, obwohl die vernünftige Entscheidung wäre sich zurückzuziehen um den Verlust zumindest zu minimieren. Sonst kann man schnell in einen Negativstrudel geraten, der zu immer größeren Verlusten führt.



Gerade in Bezug auf das Glücksspiel im Online Casino ist es zudem entscheidend, für welches Spiel man sich entscheidet. Denn während man bei spielen wie Poker oder beim Wetten den Zufall durch sorgfältige Analysen minimieren kann, spielt eben dieser Zufall beim Roulette oder bei Automatenspielen am Ende eine zu große Rolle. Die letztgenannten Casinospiele unterscheiden sich dann doch zu sehr vom Online Trading, um am Ende mit den gleichen Strategien erfolgreich sein zu können.



Glücksspiel im Online Casino und Day-Trading sind sich ähnlicher als man denkt

Wie man sieht, gibt es zwischen Glücksspiel und Online Trading also deutlich mehr Parallelen, als man zunächst vermuten würde. Denn ganz gleich, ob im Online Casino oder am Aktienmarkt: wer erfolgreich sein will, muss sich eine passende Strategie zurechtlegen und diese auch nach Rückschlägen konsequent und geduldig weiter durchziehen. Befolgt man diese Ratschläge, kann man sowohl beim Glücksspiel als auch beim Day-Trading langfristig erfolgreich sein - beim Glücksspiel jedoch nur, wenn man auf die richtigen Spiele setzt und allzu sehr vom Zufall dominierte Spiele wie Keno oder Roulette meidet. (20.12.2019/ac/a/m)









