Innerhalb der Aktienmärkte der entwickelten Länder sei der Rückgang global und weder sektoral noch geographisch diskriminierend gewesen. Die Wachstumstitel, bei denen das Risiko einer Blasenbildung zu steigen begonnen habe, seien also nicht stärker als der Rest des Aktienmarktes gefallen. Dennoch sei zu beachten, dass sich die Aktien der Schwellenländer, insbesondere in Asien, besser gehalten hätten. Dies sei auf die Tatsache geschuldet, dass neue Fälle von Covid-19 in der übrigen Welt zunehmen würden, während sie in China stetig zurückgehen. Zudem habe die People's Bank of China frühzeitig gehandelt. Auf der Anleiheseite seien die Renditen der als "sicher" eingestuften Länder stark gesunken, während die Renditen der Peripherieländer wie Italien und Griechenland tendenziell gestiegen seien. Der Kreditmarkt habe sich als sehr widerstandsfähig erwiesen, obwohl die Segmente mit niedrigerem Rating der Risikoaversion nicht entgangen seien.



Wie hätten die Behörden reagiert?



Die chinesische Zentralbank habe bereits Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft angekündigt und ihre Gegenspieler, vor allem die US-Notenbank FED, folge diesem Beispiel. In einer kurzen Erklärung am Freitag habe der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell gesagt, dass die FED ihre "Werkzeuge" einsetzen und "angemessen handeln werde, um die Wirtschaft zu unterstützen". Diese wenigen Worte hätten die Erwartung von Zinssenkungen geweckt. Es scheine nun wahrscheinlich, dass die FED auf der Sitzung vom 17. bis 18. März die Zinsen um mindestens 0,25 Prozent senken werde. Was die haushaltspolitischen Maßnahmen betreffe, so seien zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige konkrete Ankündigungen gemacht worden, aber es sei darauf hingewiesen, dass Deutschland, obwohl es an diese Art von Maßnahmen nicht gewohnt sei, "zusätzliche Maßnahmen" für den Fall eines ausgeprägten wirtschaftlichen Schocks in Betracht ziehe. Dank einer sehr entgegenkommenden Politik würden die Staaten über die Ressourcen zur Umsetzung von Konjunkturplänen verfügen.



Was könne man in den kommenden Wochen erwarten und wie könne man handeln?



Zum gegenwärtigen Zeitpunkt schienen sich drei Szenarien abzuzeichnen: Das pessimistische, und gleichzeitig auch das unwahrscheinlichste, Szenario wäre eine Beschleunigung der Kontamination in einem solchen Ausmaß, dass sie zur Durchführung drastischer Maßnahmen führe, wie z. B. zu massiven Unternehmensschließungen, einem Transportstopp oder sogar der vollständigen oder teilweisen Schließung der Grenzen. Ein solches Szenario würde zweifellos zu einem großen Schock an den Märkten führen, und obwohl es am Ende keinen Zweifel daran gebe, dass die Zentralbanken und Regierungen handeln würden, wäre der Schaden für risikoreichere Anlagen zunächst enorm.



Am anderen Ende des Spektrums könne man sich ein optimistisches Szenario vorstellen, bei dem sich die Ausbreitung des Virus in den nächsten Wochen, sowohl durch Kontrollmaßnahmen als auch durch einen Temperaturanstieg im Frühjahr stark verlangsamen würde. Das Risiko einer Pandemie wäre dann ausgeschlossen, und das einzige, was von Bedeutung wäre, wäre die richtige Kalibrierung der wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen.



Das Szenario der LFDE-Experten sei eher im mittleren Bereich angesiedelt. Auf eine rasche Verlangsamung der Epidemie zu wetten, erscheine ihnen nicht sinnvoll, da es noch viele Unbekannte rund um das Virus. Dennoch würden sie glauben, dass nach der Panik wieder pragmatischere Standpunkte die Oberhand gewinnen sollten. Die Wirtschaft werde vorerst lernen müssen, mit Covid-19 zu leben. Die LFDE-Experten würden davon ausgehen, dass pünktlich und schrittweise Maßnahmen ergriffen würden, um die Ausbreitung, insbesondere unter den schwächsten Bevölkerungsgruppen, zu begrenzen. Die Zentralbanken und Staaten, die bereits damit beginnen würden, Maßnahmen anzukündigen, würden zusätzlich zur Unterstützung der Aktivitäten eingreifen und Abhilfemaßnahmen anbieten. (03.03.2020/ac/a/m)







