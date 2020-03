Baltimore (www.aktiencheck.de) - Auch wenn eine Rezession sehr wahrscheinlich ist, gibt es doch im Vergleich zu den vergangenen Wochen ermutigende Zeichen, was die Reaktion der Politik und der Märkte betrifft, so Scott Glasser, Managing Director, Co-Chief Investment Officer und Portfolio-Manager bei der Legg Mason-Boutique ClearBridge Investments.Dabei sei die Zeit der starken Marktschwankungen nicht vorbei: Dies sei der am meisten überverkaufte Markt seit 1983, hier seien Assets verkauft worden, ohne dass der Markt zwischen gut und schlecht unterschieden habe. Die meisten Unternehmen seien günstig geworden. Viele Unternehmen würden Verluste ausweisen, aber für die meisten würden sie nur von kurzer Dauer sein. Es sei ein guter Zeitpunkt, sich auf Aktien mit starken Bilanzen, freier Cashflow-Generierung und dauerhaften Geschäftsmodellen zu konzentrieren. Die heutige Volatilität sei letztlich eine Gelegenheit, die Portfolios aufzubauen und sich auf langfristige Strategien zu konzentrieren.Betrachte man die Rezessionen seit den 1940er Jahren, hätten die Märkte vom Höhepunkt bis zum Tiefpunkt im Schnitt 32 Prozent verloren. Vor der Rally am 24. März waren wir nahe an diesem 32-Prozent-Niveau, so Scott Glasser, Managing Director, Co-Chief Investment Officer und Portfolio-Manager bei der Legg Mason-Boutique ClearBridge Investments, weiter. Zu Beginn des Jahres hätten die Märkte eindeutig eine weiche Landung eingepreist, bei der das Gewinnwachstum voraussichtlich wieder auf zehn Prozent in diesem Jahr zurückkommen sollte. Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit einer Rezession müssten die Bewertungen dramatisch sinken. Dies sei jetzt bis zu einem gewissen Grad geschehen: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) auf 12-Monats-Basis habe am 31. Dezember 2019 bei 18,2x und am 19. März bei 13,9x gelegen. (Ausgabe vom 30.03.2020) (31.03.2020/ac/a/m)