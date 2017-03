Börse Frankfurt-Aktienkurs Panalpina-Aktie:

113,882 EUR -3,74% (02.03.2017, 09:20)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Panalpina-Aktie:

121,60 CHF -4,25% (02.03.2017, 09:58)



ISIN Panalpina-Aktie:

CH0002168083



WKN Panalpina-Aktie:

A0F57E



Ticker-Symbol Panalpina-Aktie:

P6X



SIX Swiss Exchange Panalpina-Aktie:

PWTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Panalpina-Aktie:

PLWTF



Kurzprofil Panalpina Welttransport (Holding) AG:



Die Panalpina Gruppe (ISIN: CH0002168083, WKN: A0F57E, Ticker-Symbol: P6X, SIX Swiss Ex: PWTN, Nasdaq OTC-Symbol: PLWTF) ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen kombiniert seine Kernprodukte Luftfracht, Seefracht und Logistik zu global integrierten, massgeschneiderten End-to-End-Lösungen. Mit fundierten Branchenkenntnissen und kundenspezifischen IT-Systemen kann Panalpina selbst auf die anspruchsvollsten Bedürfnisse ihrer Kunden und deren Lieferketten eingehen. Energy Solutions ist ein spezialisierter Service für die Bereiche Energie und Investitionsprojekte.



Die Panalpina Gruppe betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in mehr als 70 Ländern und arbeitet in weiteren 90 Ländern mit Partnern zusammen. Panalpina beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeitende, die einen umfassenden Service nach höchsten Qualitätsstandards liefern - überall und jederzeit. (02.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Panalpina-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen seine bisherige Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Transport- und Logistikdienstleisters Panalpina (ISIN: CH0002168083, WKN: A0F57E, Ticker-Symbol: P6X, SIX Swiss Ex: PWTN, Nasdaq OTC-Symbol: PLWTF).Durch den Konkurs von Hanjin und die belebte Hochsaison im Frachtsektor habe Panalpina mit knappen Kapazitäten und sehr hohen Frachtraten zu kämpfen gehabt, die zu geringeren Margen in Q4 16 geführt hätten. Hinzugekommen sei die Restrukturierung im Bereich Öl und Gas in H1 16 (CHF 28 Mio. ggü. VontE CHF 26,1 Mio.). Insgesamt habe diese Entwicklung einen Rückgang der bereinigten EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2016 zur Folge gehabt.Luftfrachtgeschäft mit höchsten Volumen seit 2007: Die Volumen seien in Q4 16 deutlich gestiegen und Panalpina habe erneut das Marktwachstum übertroffen. Die höheren Volumen hätten jedoch zu einem Anstieg der Frachtraten geführt. Der Bruttogewinn pro kg sei zurückgegangen und neben einem niedrigeren Bruttogewinn sei eine unerwartet schwache Konversionsmargen zu verzeichnen gewesen (14,7% ggü. VontE 15,7%).Deutlich geringere Konversionsmargen im Seefrachtgeschäft: Der Bereich Seefracht habe etwas höhere Volumen im Q4 16 gemeldet, doch der Bruttogewinn pro TEU sei unerwartet stark gefallen. Die Folge seien enttäuschende negative Konversionsmargen im letzten Quartal gewesen (-5,2% ggü. VontE -1%), da sich der Hanjin-Konkurs im August und die Kapazitätsbeschränkungen stark negativ ausgewirkt hätten.Das Q1 17 dürfte schwächere Ergebnisse liefern als das Q1 16. Der Markt werde im Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich um 2% wachsen.Daher hält Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, an seinem "hold"-Rating für die Panalpina-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 126. (Analyse vom 02.03.2017)Börsenplätze Panalpina-Aktie: