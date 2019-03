Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von Analyst Chris Thompson von PI Financial:Chris Thompson, Analyst von PI Financial, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS).Die Analysten von PI Financial haben im Zuge einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor ihre Bewertungsmodelle aktualisiert. Im Zuge steigender Gold- und Silberpreise habe sich das Sentiment verbessert. Die aktuellen Perspektiven für Gold und Silber seien wegen der Unsicherheiten in Bezug auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die USD-Schwäche recht gut.Analyst Chris Thompson geht davon aus, dass 2019 für Pan American Silver Corp. ein Übergangsjahr sein werde. Das Unternehmen untersuche Möglichkeiten zur Wertschöpfung bzw. -steigerung. Speziell gehe es dabei um La Colorada, Dolores, Shahuindo und Bell Creek/Timmins. Die Projekte seien für rund 60% des NAV's verantwortlich.In ihrer Pan American Silver-Aktienanalyse stufen die Analysten von PI Financial den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 23,00 auf 23,50 CAD.Börsenplätze Pan American Silver-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:12,05 Euro +0,67% (26.03.2019, 14:35)