Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (09.01.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS) unter die Lupe.Die Aktionäre von Pan American Silver hätten ihre Zustimmung zur Übernahme von Tahoe Resources erteilt. Damit baue das kanadische Unternehmen seine Position als zweitgrößter primärer Silberproduzent aus. Das Filetstück dieser Übernahme sei die Escobal-Mine in Guatemala, die zweitgrößte Silbermine der Welt.Pan American Silver betreibe seit Jahren erfolgreich Minen in Lateinamerika. Und wenn es einen Konzern gebe, der es schaffen könne, die Mine wieder zu eröffnen, dann sei das Pan American Silver. Natürlich dürfte auch bei Escobal gelten: Je früher die Mine wieder eröffnet werde, desto besser. Auch eine nicht betriebene Mine verursache Kosten und der Zustand werde sicherlich auch nicht besser. Hier gehe es aber wohl eher darum, eine langfristige Lösung zu finden. Das könnte die Pan American Silver-Aktie deutlich nach oben katapultieren, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link