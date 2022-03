NASDAQ-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker-Symbol: PA2, TSE-Symbol: PAAS, NASDAQ-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (04.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp.(ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker-Symbol: PA2, TSE-Symbol: PAAS, NASDAQ-Symbol: PAAS) unter die Lupe.Die Edelmetalle würden von der sehr hohen Unsicherheit infolge des Krieges in der Ukraine profitieren. Auch die Minenaktien würden kräftig zulegen. Die Pan American Silver-Aktie kämpfe sich langsam an die 200-Tage-Linie heran. Ein Ausbruch über die wichtige Trendlinie stehe wohl kurz bevor, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.03.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:23,65 Euro +2,52% (04.03.2022, 16:46)TSE-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:32,79 USD +1,30% (04.03.2022, 16:37)