Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (04.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge des beschleunigten Digitalisierungstrends und der sich verschärfenden geopolitischen Krise habe sich die Cyber-Gefahr für Unternehmen massiv erhöht. Entsprechend hoch sei auch die Nachfrage nach IT-Sicherheits-Lösungen. Zu den Profiteuren würden ganz klar die Cybersecurity-Spezialisten Palo Alto Networks und CrowdStrike gehören. Doch welche Aktie sei die bessere Wahl?Palo Alto sei gemessen am Umsatz der weltweite Marktführer im Bereich IT-Sicherheit. Das Unternehmen biete sowohl Software- als auch Hardware-Produkte wie Firewall-Systeme an und sei damit stärker diversifiziert als viele Unternehmen aus seiner Peer-Group.Der US-Konzern sei in den letzten fünf Jahren im Schnitt um rund 26 Prozent gewachsen. Auf GAAP-Basis erziele das Unternehmen noch keine Gewinne, überzeuge aber mit starken Wachstumsraten beim Free Cashflow. Im letzten Jahr habe die Cashflow-Marge bei satten 31 Prozent gelegen.Palo Alto weise eine Nettoverschuldung von 704,1 Millionen Dollar auf und werde mit einem 22er KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) von 33 und einem 22er KUV von 11 bewertet. Charttechnisch befinde sich das Papier in einem strammen Aufwärtstrend und notiere in der Nähe seines Rekordhochs.CrowdStrike sei im Gegensatz zu Palo Alto ein reiner Softwareanbieter, könne aber dafür mit einer ganzheitlichen Cloud-Plattform namens Falcon punkten, die alle angebotenen IT-Sicherheits-Lösungen vereine.CrowdStrike sei von der Gewinnschwelle noch weiter entfernt als Palo Alto - Palo Alto schreibe zumindest auf bereinigter Basis bereits schwarze Zahlen - könne jedoch mit einer ähnlich dicken Cashflow-Marge von knapp 30 Prozent glänzen.Der Softwareanbieter weise eine Nettoverschuldung von 1,22 Milliarden Dollar auf und werde mit einem 22er KCV von 46 und einem 22er KUV von 25 bewertet. Charttechnisch zeige das Papier nach einer starken Korrektur jetzt eine dynamische Erholung.Palo Alto habe ein stärker diversifiziertes Portfolio, sei insgesamt profitabler, könne mit einem gesünderen Chart und einer günstigeren Bewertung punkten. CrowdStrike wachse dafür deutlich stärker und glänze mit einer ganzheitlichen Cloud-Lösung.Insgesamt hat aus Sicht des "Aktionär" Palo Alto aufgrund des attraktiveren Chance-Risiko-Verhältnisses aktuell leicht die Nase vorn. "Der Aktionär" bleibt für beide Werte langfristig bullish. (Analyse vom 04.04.2022)