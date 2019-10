London (www.aktiencheck.de) - 40 Prozent des weltweit gehandelten Metalls stammen aus Südafrika, so Nitesh Shah, Director, Research und Rohstoffexperte bei WisdomTree.Der Preis für Palladium habe diese Woche ein neues Hoch erreicht und habe am Montag, den 30. September, bei 1.685 US-Dollar/Unze gelegen. Seit sieben Jahren bestehe bei Palladium ein Versorgungsdefizit, und auch in diesem Jahr werde für das Metall ein Defizit prognostiziert (Quelle: Metal Focus). Die Nachfrage nach dem Metall, das zur Verringerung der Umweltverschmutzung in Katalysatoren von Autos verwendet werde, sei in den letzten Jahren gestiegen und werde diesen Trend wahrscheinlich fortsetzen, da die Umweltstandards weltweit verschärft würden. Da fast 40 Prozent des Palladiums aus südafrikanischen Minen stammen würden, stelle dies ein erhebliches Risiko für die globale Versorgung dar. Die oberirdischen Palladiumbestände könnten auf 12,9 Mio. Unzen sinken und damit nur 14,4 Monate der Nachfrage decken (Quelle: Metal Focus).Überraschend sei, dass die spekulative Positionierung in Palladium-Futures nicht erhöht sei. Im Gegensatz zu anderen Edelmetallen, deren Positionierung in den letzten Monaten stark zugenommen habe, sehe die Positionierung von Palladium zahm aus. Dies deute darauf hin, dass die jüngsten Kursgewinne mehr von der Angebotsknappheit und weniger von der Nachfrage der Anleger getrieben worden seien. (02.10.2019/ac/a/m)