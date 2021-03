Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) erholt sich, da Nornickel die Produktionsprognose senkt, so die Experten von XTB.



Die Edelmetalle würden am Dienstag höher gehandelt, da sich der US-Dollar gegenüber seinen Hauptkonkurrenten unterdurchschnittlich entwickle. Palladium sei das Edelmetall mit der besten Performance und gewinne rund 5%, während Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) um 1,5% zulege. Abgesehen von der Schwäche des US-Dollars könnten die Palladium- und Platinpreise auch durch die Nachrichten von Nornickel, einem der weltweit führenden Bergbauunternehmen, unterstützt werden. Nornickel habe gesagt, dass die jüngsten Überschwemmungen in den Minen in der Arktis zu einer geringeren Produktion im Jahr 2021 führen würden. Es werde erwartet, dass die Platin- und Palladiumproduktion um etwa 710 Tausend Unzen niedriger sein werde als zuvor erwartet. (16.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >