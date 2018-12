Paris (www.aktiencheck.de) - Die Rally hat angehalten, wieder einmal, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei: Auch bei Palladium werde der Preis vor allem durch die Nachfrage und das Angebot bestimmt. Daher überrasche der robuste Kurs nicht wirklich, werde das Edelmetall 2019 doch aller Voraussicht nach das siebte Jahr in Folge ein Angebotsdefizit aufweisen. Dabei profitiere Palladium vor allem von drohenden Fahrverboten mit Dieselmotoren und strengeren Emissionsvorschriften. Während Platin für die Produktion von Dieselkatalysatoren benötigt werde, komme Palladium beim Bau von Benzinkatalysatoren zum Einsatz.Auch künftig werde die Richtung des Palladiumpreises in erster Linie von der Automobilindustrie bestimmt, die rund 80% der Nachfrage stelle. Und genau hier liege das Problem: Der Handelsstreit zwischen den USA und China, drohende Autozölle sowie die Erwartung einer an Fahrt verlierenden Konjunktur dürften auch die Nachfrage nach Pkw belasten. Zwar würden Experten für 2019 ein Angebotsdefizit erwarten, allzu viel Luft nach oben dürfte Palladium auf diesem Preisniveau aber nicht mehr haben. (28.12.2018/ac/a/m)