Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem steilen Anstieg ab Mitte März ging den Bullen bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) im Bereich des Widerstands bei 2.405 USD die Kraft aus und eine Korrektur an eine langfristige Aufwärtstrendlinie setzte ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese sei allerdings mit einem heftigen Abverkauf in dieser Woche durchbrochen und der Wert bis an die Unterstützung bei 1.884 USD gedrückt worden.



Noch sei der Aufwärtstrend seit Mitte März intakt. Ein weiterer Einbruch unter 1.884 bzw. 1.843 USD dürfe jedoch nicht mehr erfolgen. Sollte sich der Wert weiter über den Marken stabilisieren, könnte die Hürde bei 2.041 USD aus dem Weg geräumt und die Barriere bei 2.134 USD angelaufen werden. Darüber wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 2.248 USD aktiv. Abgaben unter 1.843 USD hätten dagegen das Ende des Aufwärtstrends und einen Einbruch bis 1.724 und 1.491 USD zur Folge. (24.04.2020/ac/a/m)

