Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der erwartete Ausbruch im Palladium Future (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) erfolgte nach mehr als zweimonatiger Konsolidierungsphase am Donnerstag, 09.07.2020, mit einem Paukenschlag, so Carsten Stork von "Der Aktionär".Im Gold versus Palladium Spread sei ein Ausbruch aus dem seit Ende März bestehenden Abwärtstrend bei 1,10 erfolgt, der unseren bullishen Case weiter unterstütze. Bedenke man, dass Ende Februar noch mehr als 1,60 Unzen Gold für eine Unze Palladium bezahlt worden seien, werde deutlich, welch ein Aufholpotenzial aktuell im Palladium vorhanden sei. Grundsätzlich sei "Der Aktionär" für den gesamten Metall-Sektor sehr positiv gestimmt, gehe jedoch von einer Outperformance Palladiums gegenüber den anderen Metallen aus. Die sukzessive Erholung der Konjunktur, mit einem wieder steigenden Autoabsatz, habe wiederum auch einen höherem Palladiumbedarf zur Folge, womit auch fundamental ein Long-Einstieg gut begründet sei.Diese und andere lukrative Trade-Setups würden alle zwei Wochen detailliert im ALGOreport besprochen. Ihr einfacher Einstieg in die lukrative Welt des Rohstoffhandels: Mit Deutschlands erstem Börsendienst für ALGO-Trading könnten auch Privatanleger von den Chancen des volatilen, aber enorm gewinnbringenden Rohstoffmarktes profitieren. Und das völlig unabhängig von den Entwicklungen am Aktienmarkt. Mit einfach handelbaren Instrumenten und konkreten Handlungsempfehlungen könne man das Portfolio optimal ergänzen oder einen neuen Schwerpunkt setzen. (14.07.2020/ac/a/m)