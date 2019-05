Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) rutschte ausgehend von 1.622 USD in den Vorwochen zunächst sehr steil ab, um sich im Bereich der bei 1.312 USD liegenden Unterstützung wieder zu fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Darüber sei zuletzt der Ausbruch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend gelungen.



Es biete sich somit für Palladium die Chance, eine größere Erholung einzuleiten. Spielraum wäre bis in den Bereich der 1.437-1.450 USD gegeben, nachdem sich die bärischen Signale unterhalb der 1.313 USD nicht hätten durchsetzen können. Sollte Palladium nochmals unter 1.313 USD rutschen, könnte sich der Weg in Richtung 1.274 USD öffnen. (31.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >