Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Durch das Unterschreiten der Unterstützung bei 2.540 USD und den Bruch der federführenden Aufwärtstrendlinie kam es Mitte August bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) zu zwei Verkaufssignalen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seither falle der Wert sprichwörtlich in sich zusammen und sei nach einer Verkaufswelle auf 2.256 USD nur kurz in der Lage gewesen, eine Erholung zu vollziehen. Diese habe vor der Hürde bei 2.540 USD geendet und sei in eine Verkaufswelle übergegangen, die weder vor der 2.256-USD-Marke, noch vor der mittelfristigen Unterstützung bei 2.149 USD Halt gemacht habe.



Wie erwartet, habe auch die 2.149-USD-Marke den Ansturm der Bären nur kurz aufhalten können, ehe Palladium bis auf ein Tief bei 1.919 USD durchgereicht worden sei. Es gebe zwar aufgrund der Längenverhältnisse der Abwärtswellen eine Restchance, dass im Bereich von 1.900 USD eine Erholung einsetzen könne. Dafür müsste Palladium aber zunächst sehr schnell über 2.100 USD ausbrechen und idealerweise auch die Hürde bei 2.149 USD sofort durchbrechen. Sollte dies gelingen, wäre ein Anstieg bis 2.256 und 2.300 USD die Folge. Halte der Abgabedruck aber in der gleichen Intensität an, dürfte der Wert schnell an die Zwischentiefs des letzten Jahres bei 1.804 und 1.763 USD einbrechen. (17.09.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >