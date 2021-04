Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) brach heute wieder über die Marke von 2.900 Dollar pro Unze aus und der Preis nähert sich der Marke von 3.000 Dollar, so die Experten von XTB.Palladium habe am vergangenen Mittwoch neue Rekordhochs erreicht, als der Preis über den Höchststand von 2020 ausgebrochen sei. Der Preis habe sich auch am Freitag nach oben bewegt, den Tag jedoch letztlich unter dem Schlusskurs vom Mittwoch beendet. Wir haben noch keinen Tagesschlusskurs über 2.900 Dollar pro Unze gesehen, so die Experten von XTB.Der Bereich bei 3.000 Dollar sollte als erster kurzfristiger Widerstand gesehen werden, während der Bereich bei 3.250 Dollar als nächster Widerstand dienen sollte (127,2% Retracement). Eine wichtige kurzfristige Unterstützung gebe es bei 2.850 Dollar. (26.04.2021/ac/a/m)