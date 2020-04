Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend vom neuen Allzeithoch bei 2.875 USD war der Palladiumkurs (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) im März in einer scharfen Gegenbewegung bis auf 1.491 USD eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Korrektur der vorangegangenen Rally sei von der Käuferseite mit dem Anstieg aus einer Dreiecksformation beendet und eine weitere dynamische Kaufwelle initiiert worden, die den Wert bis an den Widerstand bei 2.405 USD geführt habe. Knapp unter der Marke konsolidiere der Kurs diese Zwischenrally, ohne dass es bislang zu nennenswerten Abgaben gekommen wäre.



Der Schock der massiven Verkaufswelle im März sei verflogen und die Bullen würden bereits wieder an einem Angriff auf die Höchststände arbeiten. Eine Rückeroberung der 2.300-USD-Marke könnte jetzt schon den Startschuss für einen Angriff auf die Hürden bei 2.405 und 2.450 USD liefern. Darüber wäre eine Kaufwelle bis 2.639 und 2.800 USD zu erwarten. Solange die laufende Konsolidierung über der 2.041 USD-Marke stattfinde, seien die Käufer weiter am Zug. Erst darunter wäre eine Korrekturausweitung bis 1.884 USD die Folge. (03.04.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >