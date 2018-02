Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer dreiecksförmigen Topbildung knapp unterhalb des neuen Allzeithochs bei 1.138 USD fiel der Palladiumkurs (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) ab Ende Januar deutlich zurück und unterschritt dabei die Unterstützungen bei 1.090 und 1.015 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Folge sei es zu einer Korrekturausweitung gekommen, die bis an eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Haltemarke bei 963 USD geführt habe. Dort sei der Kurs allerdings dynamisch nach oben gedreht und habe zuletzt auch die Barrieren bei 1.015 und 1.028 USD überwunden. An der Hürde bei 1.052 USD habe die Bewegung vorübergehend gestoppt.



Mit dem jüngsten Anstieg hätten die Bullen weite Teile des Abverkaufs wieder neutralisiert. Der entscheidende Widerstandsbereich von 1.052 bis 1.065 USD müsse jetzt jedoch ebenfalls durchbrochen werden, um den Weg an das Rekordhoch freizuräumen. Nach einer Korrektur bis 1.015 USD und darunter ggf. bis 995 USD dürften die Käufer den Wert an diese Widerstandszone antreiben. Bei einem Anstieg über 1.065 USD wäre ein Kaufsignal aktiv und eine Aufwärtsbewegung bis 1.090 USD und darüber bereits bis 1.138 und 1.150 USD möglich. Setze Palladium dagegen unter 990 USD zurück, dürfte das Zwischentief bei 963 USD ein weiteres Mal angesteuert werden. (21.02.2018/ac/a/m)