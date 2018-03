Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Noch Mitte Januar war Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bis auf 1.138 USD gestiegen und hatte damit ein neues Rekordhoch ausgebildet, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem eine dreiecksförmige Korrektur nach unten aufgelöst worden sei, sei der Wert allerdings in einer steilen Verkaufswelle bis an die Unterstützung bei 963 USD eingebrochen. Nach einer steilen Erholung habe sich der Abwärtstrend jedoch fortgesetzt und habe Palladium in der Vorwoche erneut unter die Haltemarke bei 1.015 USD gedrückt. Aktuell versuche die Käuferseite, den Wert an der Kreuzunterstützung bei 982 USD zu stabilisieren.



Sollte Palladium jetzt nicht über der 982 USD-Marke gehalten werden können, dürfte sich die Verkaufswelle fortsetzen und bis 963 USD führen. Dort hätten die Bullen nochmals die Chance das Ruder herumzureißen. Werde die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, wäre ein Verkaufssignal gebildet, dem ein Abverkauf bis 940 USD folgen dürfte. Darunter drohe sogar der Einbruch bis 908 USD. Könne der Wert dagegen wieder über 1.015 USD klettern, würden bei 1.028 und 1.052 USD massive Hürden warten, die es zu überwinden gelte. Darüber wäre allerdings der mittelfristige Aufwärtstrend reaktiviert und mit einer Kaufwelle bis 1.090 USD zu rechnen. (05.03.2018/ac/a/m)