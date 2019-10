Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) konnte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten einen Anstieg über die 1.619 USD auf ein neues Hoch geschafft, seien aber an den 1.699 USD zunächst nicht weiter gekommen. Der steile Aufwärtstrend der Vorwochen sei zuletzt leicht durchbrochen worden.



Mit dem Bruch des steilen Aufwärtstrends deute sich eine kleine Konsolidierung an. Diese könnte auch noch bis in den Bereich 1.619 USD führen, bevor die Rally davon ausgehend wieder aufgenommen werden könnte. Gehe es anschließend über 1.699 USD hinaus, werde die Oberkante des Trendkanals bei derzeit 1.755 USD erreichbar. Bärisch werde es für Palladium erst unterhalb des bei 1.570 USD liegenden Aufwärtstrends. (04.10.2019/ac/a/m)

