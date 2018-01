Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen stieg der Palladiumpreis in einer weiteren dynamischen Aufwärtsbewegung auf neue Allzeithochs an und konnte auf diesem Weg auch den markanten Widerstand bei 1.015 USD aus dem Weg räumen, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie Dreiecksformation der letzten Tage sollte auf Basis des vorherigen Anstiegs bullisch gewertet werden. Eine Verteidigung der 1.090-USD-Marke und ein anschließender Ausbruch nach oben könnten weitere Aufwärtsimpulse bis 1.150 USD und darüber bereits an das mittelfristige Ziel bei 1.200 USD nach sich ziehen. Auf diesem Niveau sollte es allerdings zu einer stärkeren Korrektur kommen. Falle der Wert dagegen unter 1.090 USD zurück, dürfte eine Gegenbewegung bis 1.052 USD einsetzen. Hier sollten die Bullen den Aufwärtstrend reaktivieren. Andernfalls würde sich die Korrektur bis 1.028 USD ausdehnen. (22.01.2018/ac/a/m)