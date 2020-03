Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich ausgehend von einem Rekordhoch bei 2.875 USD in den Vorwochen nach unten und konsolidierte zunächst moderat unterhalb der 2.582 Punkte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Donnerstag seien die Notierungen allerdings massiv zurückgerutscht, was einen Test des langfristigen Aufwärtstrends nach sich gezogen habe.



Der drastische Kurseinbruch könne im Bereich des Aufwärtstrends sowie der bei 1.675 USD liegenden Unterstützung zunächst gestoppt werden. Eine Bodenbildung sei jedoch zunächst nicht erkennbar. Ein weiterer Rücklauf bis zur Unterstützungszone bei 1.619-1.675 USD bleibe möglich. Darunter würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Auf der Oberseite werde das Erholungspotenzial im Bereich der 2.249 USD zunächst begrenzt. (13.03.2020/ac/a/m)

