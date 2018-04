Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium bewegte sich in den vergangenen Wochen stark abwärts, nachdem im Januar ein Rallyhoch bei 1.139 USD markiert werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien in einer ersten Bewegung bis 961 USD zurückgerutscht und hätten dieses Niveau zuletzt innerhalb einer zweiten Abwärtswelle unterschritten. Die bei 907 USD liegende Unterstützung werde derzeit erreicht.



Die Gegenbewegung oberhalb der 907 USD werde bald auf Widerstand treffen. Im Bereich 961 USD verlaufe auch der gebrochene längerfristige Aufwärtstrend, sodass in diesem Bereich auch nochmals Abgaben möglich wären. Weitere Widerstände würden bei 995-1.008 USD warten. Erst oberhalb dieses Niveaus werde eine umfassende Erholung möglich. Rutsche Palladium auch unter 905 USD, werde der Weg bis 874 USD relativ frei. (10.04.2018/ac/a/m)