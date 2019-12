Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) kam es in den vergangenen Wochen zu einer weiteren steilen Aufwärtswelle, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe die Notierungen bis knapp unter die 2.000 USD geführt, bevor an den Vortagen eine Konsolidierung eingeleitet worden sei. Der steile Aufwärtstrend der Vorwochen sei dabei durchbrochen worden.



Nach dem erfolgten Trendbruch sei die Möglichkeit gegeben, die Korrektur auszudehnen. Spielraum biete sich zunächst bis in den Bereich 1.875 USD. Spätestens im Bereich der 1.822 USD wäre eine erneute Aufwärtswelle möglich. Ein zweiter Test der 2.000 USD könne kurzfristig jedoch noch erfolgen. (20.12.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



