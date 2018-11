Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit der Verteidigung der Unterstützung bei 830 USD Mitte August befindet sich Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in einer enormen Rally, die den Wert über die Hürden bei 982 und 1.028 USD katapultierte, wie aus der Veröffentlichung " dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze habe sogar das Allzeithoch bei 1.139 USD überschritten werden können, ehe eine leichte Korrektur eingesetzt habe. Diese habe noch vor dem Erreichen der Haltemarke bei 1.057 USD gestoppt. In den letzten Tagen habe der Kurs bereits wieder in Richtung der Höchststände um 1.149 USD abgedreht.



Oberhalb von 1.057 USD sei der Aufwärtstrend bei Palladium vollkommen intakt und könnte jederzeit mit einem Ausbruch über 1.139 und 1.149 USD in Richtung 1.200 USD fortgesetzt werden. Selbst eine Ausweitung der Kaufwelle bis 1.245 USD wäre möglich. Würden die Käufer zunächst an der neuen Rekordmarke scheitern, dürften die Supportmarken bei 1.090 und 1.057 USD erneut getestet werden und von dort der nächste Anstieg starten. Aktuell würde ohnehin erst der Bruch der 1.028 USD-Marke für eine Unterbrechung der Rally und eine Korrektur bis 982 USD sorgen. (07.11.2018/ac/a/m)