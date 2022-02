Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handel kann bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) getrost als "irrwitzig" bezeichnet werden, denn der Wert brach zunächst aus der Konsolidierung der letzten Wochen aus und überwand direkt die Hürden bei 2.441 und 2.540 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch damit nicht genug, denn die Kaufwelle habe sich weiter aufgeschaukelt und habe senkrecht bis über den Widerstand bei 2.639 USD gezogen und fast die 2.735-USD-Marke erreicht. Doch statt dieses Niveau zu halten, sei Palladium am Nachmittag wieder massiv eingebrochen.



So dynamisch der Anstieg gewesen sei, so dramatisch könnte sich der anschließende Abverkauf auswirken. Denn damit seien auf der Oberseite fast alle potenziellen Ziele erreicht worden und das gesamte Aufwärtsmomentum verloren gegangen. Über 2.441 USD könne es jetzt zwar zu einem Anstieg bis 2.540 USD kommen. Dort dürften die Verkäufer aber den nächsten Verkaufsimpuls einleiten und Palladium wieder unter 2.441 USD und in Richtung 2.350 USD und darunter bereits bis 2.270 USD drücken. Könne die Marke nicht halten, wären Abgaben bis 2.211 USD die Folge. (25.02.2022/ac/a/m)

