Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Konsolidierung der Palantir-Aktie halte weiter an. Auf operativer Ebene werde dagegen ein Deal nach dem anderen gemeldet. Offensichtlich stoße das Produkt-Angebot von Palantir auf hohe Nachfrage.Heute habe Palantir bekannt gegeben, eine strategische Partnerschaft mit dem französischen Automobilzulieferer Faurecia eingegangen zu sein. Faurecia werde die Software Palantir Foundry verwenden, um seine Daten im Bereich Produktion, Einkauf, Engineering und Finanzen zu nutzen.Mit Foundry wolle Palantir unter anderem seine Wettbewerbsfähigkeit durch verbesserte Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten steigern, seinen Vertriebsprozess optimieren und Lösungen zur Reduzierung des Rohstoffverbrauchs erarbeiten."Die Partnerschaft mit Palantir ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer digitalen Transformation, die es uns ermöglicht, unsere Digitalisierungsmaßnahmen zu skalieren. Sie wird unsere Prozesse im Bereich der Datenanalyse, Automatisierung und künstlicher Intelligenz optimieren", habe Grégoire Ferré, Senior Vice President von Faurecia, gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.