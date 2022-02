Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (15.02.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Palantir Technologies habe zur Jahreswende 2020/2021 zu den Favoriten der Anleger gehört. Die Aktie habe einen massiven Aufschwung erlebt und innerhalb von drei Monaten einen Kurssprung von über 300% verzeichnet. Der spätere Teil des Jahres 2021 sei jedoch nicht so gut für die Aktie verlaufen. Die Aktien von Palantir würden über 70% unter ihrem Rekordhoch von Anfang 2021 gehandelt. Das Unternehmen werde am Donnerstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen, aber werde der Bericht dazu beitragen, die Pechsträhne zu beenden?Palantir Technologies, ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf Big-Data-Analysen spezialisiert habe, sei im vergangenen Jahr bei den Anlegern in Ungnade gefallen. Die Aktie habe Anfang 2021 nach einer dreimonatigen Rally von 300% ein Allzeithoch erreicht, doch später habe eine Schwäche eingesetzt. Die Aktie sei in den nächsten zwei Monaten um 50% gefallen und nach einer kurzen Seitwärtsbewegung habe der Kursrückgang Ende 2021 wieder eingesetzt. Die Aktie notiere derzeit rund 70% unter dem Allzeithoch von Anfang 2021.Ende Januar 2022 habe sich die Lage stabilisiert und die Aktie habe sich in den letzten vier Wochen mehr oder weniger seitwärts bewegt. Doch selbst nach einem so starken Rückgang werde dieses Unternehmen weiterhin zu einer hohen Bewertung gehandelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liege bei über 17, während sowohl das Kurs-Cashflow-Verhältnis als auch das Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis über 100 lägen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könne nicht berechnet werden, da das Unternehmen noch keine vier Quartale mit Gewinnen ausgewiesen habe.Auch wenn die Entwicklung des Aktienkurses von Palantir nicht allzu ermutigend aussehe, sei das Unternehmen in den letzten Monaten sehr aktiv gewesen und habe zahlreiche kommerzielle Partnerschaften unterzeichnet. Darunter befänden sich Deals mit Ferrari, Hyundai Heavy Industries oder Merck. Darüber hinaus habe das Unternehmen neue Verträge mit dem US Space System Command, dem US Army Intelligence und dem National Institute of Health bekannt gegeben.Palantir Technologies werde am Donnerstag, den 17. Februar, vor der Eröffnung der Wall Street-Sitzung berichten. Der Markt erwarte, dass das Unternehmen einen Umsatz von 418 Mio. Dollar, ein Plus von 30% im Jahresvergleich, und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,034 Dollar, gegenüber 0,06 Dollar im vierten Quartal 2020, ausweisen werde. Das EBITDA werde bei 97,5 Mio. Dollar gesehen, gegenüber -100,9 Mio. Dollar in Q4 2020, während der Nettogewinn bei 85,2 Mio. Dollar erwartet werde, gegenüber 112,4 Mio. Dollar vor einem Jahr.Das Wachstum von Palantir werde zu einem großen Teil von Regierungsverträgen angetrieben. Analysten seien der Meinung, dass das Unternehmen sein kommerzielles Segment stärken müsse, wenn es eine hohe Wachstumsrate beibehalten wolle. Das Augenmerk werde also auf der Leistung des kommerziellen Sektors liegen. Angesichts zahlreicher neuer Aufträge, die Ende des 4. Quartals angekündigt worden seien, werde für dieses Segment ein solides Wachstum erwartet. Die Anleger würden auch nach Hinweisen darauf suchen, ob das Unternehmen plane, auf eine Cloud-Plattform zu expandieren, was für eine langfristige Skalierung des Geschäfts erforderlich sein könnte.Wie die Experten von XTB bereits erwähnt hätten, habe der Aktienkurs von Palantir seine jüngste Abwärtsbewegung stoppen können und sei in letzter Zeit seitwärts gehandelt worden. Ein Blick auf den H4-Chart zeige, dass sich die Aktie in einem Dreiecksmuster befinde, wobei der 50er EMA als kurzfristiger Widerstand fungiere. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten ein Auslöser für eine Bewegung sein, die den Kurs aus dem Muster herausdrücken würden. Einem Ausbruch nach oben könnte eine Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 16,66 Dollar folgen, während ein Ausbruch nach unten den Kurs auf bis zu 10,24 Dollar fallen lassen könnte, so die Experten von XTB. (Analyse vom 15.02.2022)