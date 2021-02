Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Palantir-Aktie befinde sich weiter in der Konsolidierungsphase. Trotz des positiven Newsflows würden die Bären noch das Geschehen beherrschen, was auch am schwächelnden Gesamtmarkt liegen könnte. Aus operativer Sicht gebe es dagegen wieder Positives zu berichten.Gestern habe Palantir seine Zusammenarbeit mit 3M Company ausgeweitet. Demnach werde 3M Company die Nutzung der Software Palantir Foundry deutlich ausbauen. 3M Company werde Foundry einsetzen, um beim Aufbau einer dynamischen Lieferkette zu helfen, die eine schnelle Anpassung an Änderungen bei der Nachfrage ermögliche."Inmitten einer globalen Pandemie und bedeutender Veränderungen unserer Nachfrage nach Produkten ermöglichte uns die Foundry-Plattform, schnell und effektiv zu reagieren. Wir freuen uns, nun diese Arbeit auszubauen", habe Brig Knott, 3M Company-Vizepräsident, gesagt.Trotz der positiven Nachrichten gebe es aus charttechnischer Sicht noch keine Entwarnung. Vieles spreche dafür, dass die Palantir-Aktie weiterhin unter der 30-USD-Marke konsolidiere. Dabei könnte sich in den nächsten Wochen und Monaten eine relativ breite Seitwärtsrange zwischen 20 und 30 USD ausbilden. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 30-USD-Marke wäre folglich ein sehr bullishes Signal.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir