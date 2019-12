Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

15,28 EUR +0,13% (27.12.2019, 09:05)



Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

15,34 EUR +0,66% (27.12.2019, 09:05)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (27.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.PVA Tepla befinde sich auf Wachstumskurs. Die Prognosen für das Gesamtjahr habe das Technologieunternehmen daher nach starken Neunmonatszahlen angehoben. Vor allem die Kristallzuchtanlagen und Inspektionssysteme (Metrologie) für die Halbleiterindustrie der Hessen seien stark nachgefragt.Es gebe zwei potenzielle Wachstumstreiber: Zum einen dürfte PVA TePla als nicht US-Zulieferer vom laufenden Aufbau einer unabhängigen Lieferkette in der chinesischen Halbleiterindustrie profitieren. Zum anderen deute sich im boomenden Markt für Siliziumcarbid (SiC) spätestens ab dem ersten Quartal 2020 ein kräftiges Plus beim Auftragseingang an. Das steigende Interesse werde v.a. von den Megatrends Elektromobilität und autonomes Fahren beflügelt. SiC-Halbleiter würden im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten. Das sorge für mehr Reichweite. Vor diesem Hintergrund peile der Vorstand bis 2023 einen Umsatzanstieg auf 250 Mio. Euro an und das bei einer Marge (2019e: 9,4%) von mehr als 10%, die vermutlich eher in Richtung 15%tendieren dürfte.Die PVA TePla-Aktie sei im Anschluss zum Leben erwacht. Das dürfte aber erst der Anfang einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung mit Ziel 18 Euro gewesen sein, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: