Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (17.08.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE).PVA TePla habe sich im ersten Halbjahr erwartungsgemäß stabil entwickelt. Umsatz und Gewinn seien im Vorjahresvergleich zwar rückläufig gewesen, was allerdings ausschließlich auf neue IFRS-Regeln zurückzuführen sei, die eine spätere Umsatzrealisierung auslanglaufenden Aufträgen zufolge hätten. Ohne diese Änderung wäre der Halbjahresumsatz auf Vorjahresniveau ausgefallen, während sich der Gewinn deutlich erhöht hätte.Dementsprechend zeige sich der Vorstand mit der Entwicklung des ersten Halbjahrs zufrieden und habe auf dieser Basis seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Diese impliziere für die zweite Jahreshälfte eine sehr deutliche Zunahme der Umsatz- und Ergebnisdynamik, in der sich die ersten Umsatz- und Ertragseffekte der seit dem letzten Jahr massiv verbesserten Auftragslage zeigen würden.Erfreulicherweise lasse die Dynamik des Auftragseingangs immer noch nicht nach, im ersten Halbjahr habe erneut ein hohes zweistelliges Wachstum der Bestellungen ausgewiesen werden können. Besonders erfreulich und im Hinblick auf die weiteren Perspektiven nach Einschätzung des Analysten besonders wichtig sei der Großauftrag für die Lieferung von Siliziumkarbid-Kristallzuchtanlagen, mit dem PVA TePla die aussichtsreiche Positionierung in diesem äußerst potenzialträchtigen Gebiet unter Beweis habe stellen können.Damit bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sein bisheriges Urteil "hold". Das Kursziel werde von 14,30 Euro auf 15,00 Euro erhöht. (Analyse vom 17.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link