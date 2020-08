Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (06.08.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Die Zeichen stehen auf Erholung - AktienanalyseDie Corona-Pandemie hat bei PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) die erwartet deutlichen Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im zweiten Quartal habe ein Verlust von 95,6 Mio. Euro zu Buche gestanden, während der Umsatz um 31 Prozent auf 831 Mio. Euro eingebrochen sei. Ein Jahr zuvor habe der Sportartikelhersteller noch einen Gewinn von fast 50 Mio. Euro erzielt. Die Monate von April bis Juni seien "das schwierigste Quartal gewesen, das ich je erlebt habe", so Vorstandschef Björn Gulden. 85 Prozent des gesamten weltweiten Sport- und Modegeschäfts seien lahmlegt gewesen. Wie es weitergehe, darüber traue sich der Konzern weiterhin keine genaue Aussage zu. Zwar deute die derzeitige Geschäftsentwicklung auf eine komplette Erholung vor Jahresende hin. Man werde daher vollständig in die Produktentwicklung für das Jahr 2021 und weiterhin in Marketing investieren, so Gulden.Die Tatsache, dass die Zahl der Infektionen weltweit weiter ansteige, mache es jedoch unmöglich, einen präzisen Finanzausblick auf das Gesamtjahr zu geben. Das Risiko einer "zweiten Welle" mit einem weiteren Lockdown sei weiterhin sehr hoch. Die Aktie habe dennoch zulegen können. Mut hätten Anlegern vor allem die Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung gemacht. So habe das Unternehmen laut Gulden den Juni nur noch mit einem Umsatzminus von sechs Prozent abgeschlossen. Im Mai seien es noch 38 gewesen, im April sogar 55 Prozent. Vor allem der chinesische Markt sei den Angaben zufolge zu Wachstum zurückgekehrt. Für den Juli steuere PUMA daher derzeit sogar auf weltweit stabile Erlöse zu. Auch Analysten hätten applaudiert und gleich reihenweise ihre Kursziele angehoben. (Ausgabe 31/2020)