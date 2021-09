Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (17.09.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Weiter im Aufwind - AktienanalyseDie PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) bleibt im Aufwind, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Jüngster Kurstreiber: Gute Branchennachrichten aus Übersee. Der kanadische Sportbekleidungsanbieter Lululemon habe sein bereinigtes Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal auf 1,65 Dollar mehr als verdoppeln können, der Umsatz habe um 61 Prozent auf 1,45 Mrd. Dollar zugelegt. Der Konzern werde für das Gesamtjahr daher mutiger: Erwartet werde nun ein Ergebnis je Aktie zwischen 7,37 und 7,48 Dollar und ein Umsatz von 6,19 bis 6,26 Mrd. Dollar. Sowohl die Quartalszahlen als auch die neuen Ziele hätten deutlich über den Erwartungen gelegen. Das lasse auch für den deutschen Konzern hoffen.Rückenwind für PUMA habe es zudem von der Analystenseite gegeben. So habe etwa die Investmentbank Oddo BHF das Kursziel für die Aktie in der vergangenen Woche von 102 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Die angehobene Prognose erscheine noch konservativ, so der zuständige Analyst in seiner Studie. Der Sportartikelhersteller sei bereits im zweiten Quartal über dem Vor-Corona-Niveau gewesen. Bislang stellt PUMA für das Gesamtjahr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mindestens 20 Prozent sowie ein operatives Ergebnis zwischen 400 und 500 Mio. Euro in Aussicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:101,70 EUR +0,35% (17.09.2021, 10:33)