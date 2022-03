Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2021 sei für PUMA ein Top-Geschäftsjahr gewesen. Trotzdem habe die Aktie seit Jahresbeginn fast über die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Jetzt scheine der massive Abverkauf überwunden und der Kurs habe wieder deutlich zugelegt. Lohne sich jetzt der Einstieg?PUMAs größte Baustelle sei weiterhin China. Mit chinesischen Influencern für die Marke werben? Derzeit undenkbar. Der Boykott westlicher Marken halte in China weiter an und habe die Umsätze von PUMA auf dem chinesischen Markt im letzten Jahr um sechs Prozent schrumpfen lassen.Der Russland-Ukraine-Konflikt stelle PUMA vor eine neue Herausforderung. 90 Läden in Russland hätten vorerst geschlossen werden müssen. Dennoch sei die Lage wirtschaftlich nicht bedrohlich: Russland und Ukraine würden nur unter fünf Prozent der Erlöse des Unternehmens ausmachen.Insgesamt sei das Potenzial von PUMA weiterhin riesig. Das Geschäft boome besonders im nord- und südamerikanischen Markt. Dort habe die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro im Vorjahr endlich geknackt werden können.Die Schwierigkeiten in Osteuropa und China dürften mittlerweile im Kurs eingepreist sein.Die Aktie lädt zum Einstieg ein, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Auch PUMA-Vorstandsvorsitzender Bjørn Gulden habe sich während des gewaltigen Abverkaufs mit Aktien im Wert von über 500.000 Euro eingedeckt. Das könnte sich für ihn bald auszahlen. (Analyse vom 18.03.2022)Mit Material von dpa-AFX