ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (06.04.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) von 52 Euro auf 50 Euro.Der Konzern habe den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 (0,50 (Vj.: 0,35) Euro) je Aktie) zurückgezogen und einen Dividendenausfall angekündigt. Mit Blick auf die derzeit noch nicht absehbaren Belastungen durch die Ausbreitung von Covid-19 erachte Lusebrink diese Maßnahme für nachvollziehbar und notwendig. So seien nach Unternehmensangaben derzeit nahezu alle PUMA-Geschäfte außerhalb von China, Japan und Südkorea sowie die der Partner auf Grund behördlicher Anordnungen geschlossen. Auf diese Regionen bzw. Länder sei in 2019 ein Umsatzanteil von über 70% entfallen. Das E-Commerce-Geschäft sei laut PUMA zwar noch in fast allen Märkten aktiv, habe nach Unternehmensangaben aber nur einen Umsatzanteil von rund 10%.Durch den Verzicht auf die Dividendenausschüttung für 2019 verhindere PUMA einen Mittelabfluss von rund 75 Mio. Euro, was angesichts liquider Mittel zum 31.12.2019 von 518,1 Mio. Euro und der noch nicht absehbaren Dauer der Belastungen durch Covid-19 nach Erachten des Analysten ein wichtiger Beitrag zur Liquiditätssicherung sei. Zudem verhandle der Konzern derzeit nach eigenen Angaben u.a. neben Lieferanten und Vermietern auch mit den Banken unter Rückgriff auf die KfW über neue Kredite. Als weitere Maßnahmen habe PUMA zudem einen Gehaltsverzicht des Managements bekannt gegeben.Lusebrink senke seine Erwartungen für 2020 (EPS: 0,85 (alt: 1,52) Euro; DPS: 0,00 (alt: 0,50) Euro) und 2021 (EPS: 1,88 (alt: 2,17) Euro; DPS: 0,50 (alt: 0,60) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: