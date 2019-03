Im Vorjahr habe das Ergebnis je Aktie auf vollverwässerter Basis noch bei 9,09 EUR gelegen. Je Anteilsschein sei eine Dividende in Höhe von 3,50 Euro gezahlt worden. Insgesamt habe die PUMA SE 55,7 Mio. Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 463,7 Mio. EUR ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 1,722 Mrd. EUR gelegen, die Eigenkapitalquote bei dem recht soliden Wert von 53,7 Prozent. Das gezeichnete Kapital habe bei 38,6 Mio. EUR gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 1,485 Mrd. EUR angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 3,207 Mrd. EUR betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 12.894 Mitarbeiter beschäftigt.



Bilanzprognose für 2019



Für 2019 habe sich die Konzernleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Jahreszahlen 2018 am 14. Februar 2019 recht optimistisch gegeben. Man erwarte einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von rund 10 Prozent. Auf Basis der Februar-Wechselkursverhältnisse gehe man für 2019 von einem EBIT in Höhe von 395 bis 415 Millionen EUR aus. Das Konzernergebnis werde mit einer weiteren Verbesserung prognostiziert. Jedoch könnte aufgrund neuer IFRS-Rechnungslegungsstandards bei der Bilanzierung von Leasingverhältnissen ein Negativeffekt von etwa 7 Millionen Euro auftreten. PUMA habe einmal mehr einen vorsichtigen Ausblick gegeben und überrasche möglicherweise in absehbarer Zeit lieber positiv. Das mittelfristige Ziel bis 2020/2021 bleibe eine EBIT-Marge von 10 Prozent und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 10 Prozent pro Jahr.



Die Konsensschätzungen der Analysten seien für 2019 zuvor von einem Umsatz von 5,20 Mrd. EUR, einem EBITDA von 506,56 Mio. EUR und einem EBIT in Höhe von 420,00 Mio. EUR ausgegangen. Der Gewinn je Aktie könnte sich bei 16,29 EUR und die Dividende bei 4,50 EUR einpendeln. Der Nettogeldbestand könnte für das Geschäftsjahr 2019 bei rund 330,00 Mio. EUR liegen.



Termine



Die PUMA SE werde am 18. April 2019 die Hauptversammlung 2018 im fränkischen Herzogenaurach abhalten. Am 25. April 2019 werde die Dividende gezahlt und am 26. April 2019 würden die Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. (Analyse vom 18.03.2019)



Börsenplätze PUMA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

506,00 EUR -1,75% (18.03.2019, 13:58)



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

507,00 EUR -2,12% (18.03.2019, 14:01)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (18.03.2019/ac/a/d)



Die PUMA SE sei ein global agierender Sportartikel-, Mode- und Accessoires-Hersteller für Damen, Herren und Kinder. Das Sortiment beinhalte Schuhe, Kleidung, Taschen, Rucksäcke, Sonnenbrillen, Sportequipment und mehr. Außerdem würden Kollektionen wie zum Beispiel Puma X MTV, RS-X, Selena Gomez, Select, Porsche Design, AC Milan, Scuderia Ferrari, Red Bull Racing, BMW Motorsport und Mercedes AMG Petronas produziert.Das Unternehmen PUMA Rudolf Dassler Schuhfabrik sei am 1. Oktober 1948 gegründet worden. Nach dem Börsengang 1986 sei der Konzern immer wieder in schwierige Fahrwasser getrudelt. Der seit 1993 bestellte CEO Jochen Zeitz habe das Ruder herumgerissen und den Konzern bereits 1994 in die schwarzen Zahlen zurückgeführt. Vor allem habe Zeitz den Wandel vom reinen Sportartikelhersteller zu einem Hersteller von Sport-, Mode- und Lifestyleprodukten lanciert.Dem Thema Haute Couture sei seitdem im Hause PUMA eine hohe Bedeutung beigemessen worden. Kooperationen mit Designern wie Jil Sander, Marc Jakobs, Neil Barrett, Philippe Starck, Alexander McQueen seien über die Jahre eingegangen worden. Seitdem habe PUMA Jochen Zeitz die Rettung vor dem Bankrott zu verdanken. Ohne ihn wäre der Turnaround nicht gelungen. Die PUMA SE werde heute von CEO Björn Gulden geleitet und habe den Konzernsitz in Herzogenaurach. Bekannte Markenbotschafter von PUMA seien zum Beispiel die Fußballer Antoine Griezmann, Marco Reus, Mario Balotelli, Cesc Fàbregas, der Formel-1-Star Lewis Hamilton, der Sprinter Usain Bolt und die Musikerinnen Rihanna und Selena Gomez.Details zur PUMA-AktieDie PUMA-Aktie notiere an der Frankfurter Wertpapierbörse im amtlichen Handel (Prime Standard). Das Börsenkürzel laute PUM. Insgesamt seien 15,08 Mio. Stammaktien ausstehend. Nachdem der Großaktionär KERING - ein weltweit agierender Konzern im Bereich Mode und Accessoires mit Marken wie Gucci und Yves Saint Laurent - schrittweise seinen Anteil an PUMA gesenkt habe, sei die Aktie aufgrund des höheren Streubesitzes wieder in den MDAX aufgerückt.Der größte Aktionär bleibe mit 44,22 Prozent dennoch die KERING Group. Auf dem zweiten Platz folge mit 4,56 Prozent die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 164 Prozent an Wert gewonnen, während zum Beispiel der MDAX Performance Index im Vergleichszeitraum um rund 56 Prozent habe zulegen können. Die Wertpapiere seien somit ein deutlicher Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 7,81 Mrd. EUR. Die Aktie habe via Xetra in den letzten 52 Wochen 539,00 EUR im Hoch und 362,50 EUR im Tief gekostet.Kaptalerhöhung und Aktiensplit in PlanungAktuelle AnalysenInsgesamt würden sich auf 52-Wochensicht 20 Analysen mit einer Kurszielangabe finden. Das höchste Kursziel stamme von HSBC, die am 10. Januar 2019 ein Ziel von 610,00 Euro ausgaben. Das niedrigste Kursziel habe die RBC publiziert, die am 25. Februar 2018 ein Ziel von 385,00 Euro veröffentlicht habe. Das Durchschnittskursziel der 20 Analysen liege bei 498,00 Euro. Ziehe man lediglich die Analysen von 2019 heran, läge das Durchschnittskursziel bei 509,38 Euro. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 518,00 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.Langfristige Chartanalyse der PUMA-AktieDer Blick auf die vergangenen drei Jahre der Aktie von PUMA SE zeige eine grundlegend solide Aufwärtsbewegung aus dem Kursbereich von rund 200,00 EUR kommend auf zwischenzeitlich knapp 540,00 EUR. Mehrheitlich habe sich der Wert in sauberen Zügen steigender Hochs und steigender Tiefs bewegt, lediglich Anfang Januar 2018 habe es eine etwas stärkere Konsolidierung gegeben, welche die Tiefs vom September 2017 kurzzeitig nach unten durchstoßen habe. Seit Mitte 2018 habe der Wert dann auf relativ hohem Niveau bei rund 400,00 EUR stagniert, habe sich mit Beginn dieses Jahres jedoch wieder merklich erholen können und tendiere nun erneut nahe der Hochs von 2018. Der Freitagsschlusskurs habe bei rund 518,00 EUR abgelesen werden können.Der Bruch der Hochs von knapp 540,00 EUR scheine nun vor der Tür zu stehen und der Ausbau weiterer Bewegungshochs sei definitiv als realistisch einzustufen. Mit Blick auf die vorherigen Schwankungsamplituden wäre das Erreichen der 560,00-Punkte-Widerstandsmarke durchaus schnell möglich. Sollte der Wert jedoch wieder unter die Unterstützung von 470,00 abrutschen und somit in eine Konsolidierung übergehen, so wäre es ebenfalls denkbar, dass die Unterstützung von 410,00 EUR schnell erreicht werden könnte.PUMA - Fundamentaldaten 2018Bei der PUMA SE werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 4,648 Mrd. EUR erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz um rund 512 Mio. Euro gesteigert worden. Das operative Ergebnis (EBIT) sei mit 337,4 Mio. Euro, der Gewinn vor Steuern (EBT) mit 313,4 Mio. Euro testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 187,4 Mio. EUR betragen. Im Geschäftsjahr 2017 habe der Konzern lediglich 135,8 Mio. Euro erzielt. Die Steigerung könne sich folglich mehr als sehen lassen. Das Ergebnis je Aktie habe auf vollverwässerter Basis bei 12,54 EUR gelegen.