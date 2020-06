Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (15.06.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.PSI habe in dieser Woche die verschobene Hauptversammlung virtuell abgehalten. Die Aktionäre hätten den Beschlussvorlagen der Gremien mit großer Mehrheit zugestimmt, die u.a. wegen der Corona-Auswirkungen eine deutliche Reduktion der Dividende von 0,25 auf 0,05 Euro je Aktie zum Gegenstand gehabt hätten. Spannender sei da schon die Meldung gewesen, die das Unternehmen am Tag nach der HV veröffentlicht habe. Denn PSI könne mit der Übernahme der Potsdamer Prognos Energy GmbH, die sich auf die Prognose von Stromeinspeisungen aus Erneuerbaren Energien spezialisiert habe, das Geschäft im Segment Energiemanagement weiter ausbauen.Prognos verfüge über eine leistungsfähige Software und namhafte Referenzen. Dank der breiten Aufstellung von PSI in dem adressierten Markt verspreche das hohe Synergien und Cross-Selling-Potenziale. Die Berliner würden damit ihre Marktposition weiter kontinuierlich ausbauen, was sich früher oder später auch in einem deutlichen Margenanstieg niederschlagen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PSI-Aktie: