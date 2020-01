Börsenplätze PSI-Aktie:



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter.



PSI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Die Produkte des Berliner Softwarespezialisten würden in Zukunft noch gefragter. Mithilfe von maschinellem Lernen und neuronalen Netzen würden Netzlasten und Einspeisung regenerativer Energien prognostiziert. Je mehr Windräder oder Solaranlagen ans Stromnetz angedockt würden, desto mehr Steuerungs-Know-how werde nachgefragt. Auch PSI-Software für den Handel, z.B. von CO2-Zertifikaten, rücke nun in den Vordergrund. Am 2. Dezember sei nun gemeldet worden, dass der Kunde EHA Energie-Handels-Gesellschaft das Portfoliomanagementsystem PSImarket in Betrieb genommen habe. Der Schwerpunkt der neuen Lösung liege auf Handelsfunktionen und Portfoliomanagement für den Strom- und Gasmarkt.

Bereits in den ersten neun Monaten habe das Segment Energiemanagement ein Umsatzplus von 18% auf 81 Mio. Euro aufgezeigt. Weiterhin erwarte man "gutes Wachstum", so das Berliner Unternehmen. Jüngst sei bereits ein wichtiger Auftrag zum Lademanagement für Elektrobusse einer europäischen Metropole gewonnen worden.

PSI-CEO Dr. Harald Schrimpf habe gegenüber dem "Aktionär" gesagt, die Klimadiskussionen seien ein "massiver Treiber" für das Geschäft. So beinhalte das Klimaschutzprogramm 2030 der Regierung Initiativen, die zu jährlich 100 Mio. Euro neuen Investitionen in Leitsystemsoftware führen würden - dem Kernbereich von PSI. Clevere Strategie für steigende Margen: PSI investiere in eine stärker automatisierte App-Store-Cloud-Unterstützung für seine Kunden, um mit weniger Kosten mehr Lizenzen ausrollen zu können.