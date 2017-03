Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

Kurzprofil PSI AG:



Die PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Gas, Öl, Elektrizität, Wärme, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet.



PSI beschäftigt 1.650 Mitarbeiter an elf deutschen und 17 internationalen Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von 183,7 Millionen Euro. Die PSI AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. (28.03.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 von "halten" auf "kaufen" herauf.Unverändert befinde sich die PSI AG in einer Transformationsphase vom Projekthaus zum umfassenden Produktanbieter. Mit einer einheitlichen Technikplattform rechne sich das Management dabei Wettbewerbsvorteile aus. In diesem Rahmen erachte Renner auch die vorgenommene Anpassung im Hardwaregeschäft in Südostasien im vergangenen Jahr als richtigen Schritt, auch wenn dies Umsatzeinbußen bedeutet habe. Viel wichtiger seien dagegen aber die erreichten Fortschritte in der Profitabilität gewesen.Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten mache Renner in der fortschreitenden Internationalisierung aus. Enormes Potenzial für PSI sehe er auch in der anhaltenden Digitalisierung der Wirtschaft. Nachdem die Pilotprojekte bei der Migration auf die einheitliche Java-Plattform abgeschlossen seien, biete sich für die Gesellschaft nun die Möglichkeit der Ansprache der Stammkunden sowie potenzieller Neukunden.Angesichts der positiven Zukunftsaussichten und der besser als erwartet ausgefallenen Ergebniskennzahlen erhöht Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die PSI-Aktie von 13,20 EUR auf 14,20 Euro und stuft dabei auch sein Rating von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 28.03.2017)Börsenplätze PSI-Aktie: