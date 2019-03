Börsenplätze PRO DV-Aktie:



Kurzprofil PRO DV:



Die PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Nürnberg. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u. a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit, Telefónica, Vodafone, thyssenkrupp, Telekom. (19.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PRO DV-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) weiterhin spekulativ zu kaufen.PRO DV habe für das letzte Jahr gute Zahlen vorgelegt, mit denen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Vorjahreswerte und die Analysten-Erwartungen übertroffen worden seien. Damit habe PRO DV nach mehreren Perioden, in denen die erzielten strategischen Fortschritte immer wieder durch externe Störfaktoren - wie zum Beispiel außergewöhnlich lange Krankheitswellen oder Verzögerungen bei der Vergabe von Folgeaufträgen - überlagert worden seien, diese Fortschritte nun endlich auch in den Zahlen zeigen können. Da der Analyst die grundsätzliche Entwicklung schon bisher als positiv eingestuft habe, sehe er sich nun in seiner Einschätzung des Unternehmens bestätigt.Die zentrale Herausforderung bleibe weiterhin das Wachstum der Mitarbeiterzahl, das nach dem Umbau des Teams im letzten Jahr nun an Dynamik gewinnen könnte. Gelinge dies, könnte PRO DV die in den letzten Jahren ausgebaute gute Positionierung in attraktiven Märkten endlich in kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum ummünzen. Der Analyst lege dieses Szenario, das durch die Entwicklung des letzten Jahres seines Erachtens an Wahrscheinlichkeit zugelegt habe, weiterhin seinen Schätzungen zugrunde. Diese habe er gegenüber seinem letzten Update leicht angehoben, woraus sich in Kombination mit dem Rollover-Effekt ein neues Kursziel von 0,80 Euro ergebe.Auch wenn die Risiken der diesem Wert zugrunde liegenden Schätzungen vor allem aufgrund der geringen Größe des Unternehmens und der dadurch bedingten Anfälligkeit selbst für kleinere Störereignisse überproportional hoch seien, biete die Aktie nach Erachten des Analysten ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil. Auf dem aktuellen Kursniveau werde das Unternehmen, das seit 2011 durchgehend profitabel sei, ohne Bankverbindlichkeiten auskomme und dessen Liquidität das gesamte bilanzielle Fremdkapital übersteige, gerade mal mit 40% des letztjährigen Umsatzes bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link