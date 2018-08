Xetra-Aktienkurs PORR-Aktie:

28,60 EUR +3,25% (30.08.2018, 09:49)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

28,50 EUR +3,45% (30.08.2018, 09:51)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (30.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen hat am Mittwoch den Halbjahresbericht 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Die Produktionsleistung habe sich gegenüber dem Vorjahr von 2,0 Mrd. Euro um 22% auf fast 2,5 Mrd. Euro erhöht. Alle vier Geschäftsbereiche hätten zu diesem Wachstum beitragen können. Die Business Unit 1 (Österreich, Schweiz, Tschechien) habe die Produktionsleistung um 18% auf 1,14 Mrd. Euro gesteigert. Das EBT in der BU 1 sei unter dem Level des letzten Jahres geblieben, jedoch sei das Management zuversichtlich, zum Jahresende mindestens wieder das EBT-Level vom letzten Jahr zu erreichen. Die Produktionsleistung der Business Unit 2, Deutschland, habe einen Zuwachs der Produktionsleistung von 14% aufzuweisen. Das EBT habe sich von -11 Mio. Euro auf -8 Mio. Euro verbessert. Nach der abgeschlossenen Reorganisation des Deutschland-Geschäfts und der erfolgreichen Integration der im letzten Jahr erworbenen Zukäufe würden die Analysten von SRC Research auch deutliche Gewinnbeiträge aus dem deutschen Markt erwarten. Die internationale Business Unit 3 sei die stärkste in puncto Wachstum mit einem signifikanten Anstieg der Produktionsleistung um 36% auf nunmehr 0,75 Mrd. Euro gewesen, maßgeblich durch die Länder Polen und Rumänien sowie einige lukrative Tunnel-Projekte.Die Ergebnisse des Halbjahres seien nach Meinung der Analysten von SRC Research eine gute Basis für gute Jahresergebnisse. PORR könne sich zudem über eine sehr gute Auftragssituation freuen, so habe es in letzter Zeit einige positive News über neue lukrative Projekte gegeben, zum Beispiel den Auftrag zur Modernisierung einiger Eisenbahnlinien in Polen, der formale Abschluss der Auftragserteilung zum Bau des Brenner Tunnels in Österreich sowie den Auftrag zur Konstruktion der S 61 Schnellstrasse in Polen. Zudem habe es heute die erfreuliche Nachricht gegeben, dass der Erwerb der Alpine Bau Czech a.s. sehr viel näher rücke, die einen Produktionsoutput von zusätzlich rund 100 Mio. Euro und zusätzlich rund 450 Beschäftigte für die PORR Gruppe bedeute und die Marktstellung in Tschechien nochmals erheblich verbessere.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr positives "buy"-Rating für die PORR-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 37 Euro. (Analyse vom 29.08.2018)Börsenplätze PORR-Aktie: