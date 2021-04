7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

15,54 EUR +1,57% (29.04.2021, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

15,92 EUR +1,02% (30.04.2021, 10:07)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (30.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) unter die Lupe.Mit einem Vorsteuerverlust von EUR -51 Mio. habe PORR die im November gesenkte Prognose von EUR -45-55 Mio. und die Analystenschätzung von EUR -46 Mio. erreicht. Die Bauleistung sei wie von den Analysten erwartet um 7% auf EUR 5,2 Mrd. gesunken. Aufgrund des hohen Nettoverlusts von EUR -65 Mio. werde PORR, wie schon für das vorangegangene Jahr, für 2020 keine Dividende ausschütten. Mit etwa EUR 137 Mio. habe PORR die Nettoverschuldung stärker als angenommen reduzieren können.Der Auftragsbestand habe zum Ende des Q4 mit EUR 7,82 Mrd. rund 12% über der - um den Verlust der Projekte Brennerbasistunnel und A1 Rheinbrücke Leverkusen bereinigten - Vergleichsperiode gelegen. Damit verfüge der Konzern über ein sehr solides Auftragspolster.Für das laufende GJ 2021 habe das Unternehmen die Zielsetzungen einer Bauleistung von EUR 5,3-5,5 Mrd. und einer EBT-Marge von 1,3-1,5% (bezogen auf die Bauleistung) bekräftigt. Mit EUR 5,6 Mrd. seien die Analysten für die Bauleistung etwas optimistischer. Ihre unveränderte Schätzung für den Vorsteuergewinn von EUR 76 Mio. entspreche in etwa der Mitte der impliziten Ergebnisspanne. Um die Gewinnentwicklung der kommenden Jahre zu unterstützen, plane PORR zudem Einsparungsmaßnahmen in der Verwaltung und Portfolioarrondierungen.Mit einer Eigenkapitalquote von 18,5% per Jahresende 2020 bleibe die Bilanzstruktur nach Meinung der Analysten ein Schwachpunkt. Sie würden nur eine langsame Verbesserung in Richtung 20% (dem unteren Ende der von Management angestrebten Quote von 20 bis 25%) in den nächsten beiden Jahren erwarten. Zudem sei das Eigenkapital stark von Hybrid- und Genussrechtskapital von insgesamt rund EUR 325 Mio. geprägt.Im laufenden Kartellverfahren habe die Bundeswettbewerbsbehörde einen Bußgeldantrag gegen mehrere Firmen des PORR-Konzerns beim Kartellgericht eingebracht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keine weiterführenden Informationen, was das mögliche Strafausmaß anbelange. Der Konzern habe nun die Möglichkeit, auf die Vorwürfe einzugehen. Laut Geschäftsbericht habe das Unternehmen (nicht quantifizierte) Rückstellungen gebildet. Damit wäre zwar der Ergebniseffekt abgefedert, jedoch nicht der Cash-Abfluss.Primär aufgrund der verbesserten Nettoverschuldung erhöhen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, das Kursziel von EUR 13,50 auf EUR 17,00 und bestätigen die "Halten"-Empfehlung. Im Rahmen der Zahlenvorlage seien ihrer Meinung nach keine wesentlichen neuen Informationen bekannt geworden, die eine Neubewertung der Aktie rechtfertigen würden. Diese hänge weiterhin an einer verbesserten Eigenkapitalausstattung der Bilanz, einer Beendigung des Kartellverfahrens und einer über den Erwartungen liegenden Ergebnis- und Margenentwicklung. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.