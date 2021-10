Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

15,24 EUR -5,34% (15.10.2021, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

15,30 EUR -4,26% (15.10.2021, 17:35)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (17.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ab und senken das Kursziel.Das Unternehmen habe am Donnerstag den Start einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten bekanntgegeben, wie bereits in der vergangenen Woche angekündigt worden sei. Wie erwartet wolle PORR hierbei den gesamten Umfang des genehmigten Kapitals ausnutzen und somit bis zu nahezu 10,2 Millionen neue Aktien platzieren. Bei einem Bezugspreis von 12,00 Euro je Aktie belaufe sich das Bruttoemissionsvolumen auf bis zu 122,2 Mio. Euro. Das Bezugsverhältnis sei auf 17:6 festgelegt worden. Auch wenn der Bezugspreis deutlich unter dem derzeitigen Marktpreis der Aktie liege, würden die Analysten von SRC Research diesen aufgrund der Rahmenbedingungen der Kapitalerhöhung als realistisch und im Rahmen der Erwartungen sehen. Sie würden davon ausgehen, dass die Kapitalerhöhung erfolgreich ausfallen werde und auf hohen Nachfrage stoßen werde. Das Syndikat als Kernaktionär habe bereits eine Beteiligung in Höhe von über 50 Mio. Euro bzw. rund 4,2 Millionen. neuer Aktien zugesichert und verzichte auf Bezugsrechte von weiteren 9.168 Aktien. Die Erlöse der Kapitalerhöhung sollten zum einen die Bilanz stärken, außerdem sollten Verbindlichkeiten teilweise getilgt werden und ein Teil zu allgemeinen Geschäftszwecken verwendet werden.Ebenfalls habe PORR weitere Details zur angestrebten Platzierung einer Hybridanleihe veröffentlicht, welche zur Refinanzierung der ausstehenden 99 Mio. Euro der 2017er Hybridanleihe dienen solle, welche im Februar 2022 erstmalig rückzahlbar werde. Das Management strebe hierbei voraussichtlich ein Volumen im Bereich von 100 Mio. Euro an. Die Emission der Anleihe stehe jedoch noch unter dem Vorbehalt der Marktentwicklungen in den kommenden Wochen.Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Kapitalerhöhung, der entsprechenden Erlöse und den Auswirkungen auf die Bilanz der Gesellschaft ergebe die Bewertung der Analysten von SRC Research ein neues Kursziel von 17,50 Euro (alt: 19 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannteAnalysten-Haus unter

