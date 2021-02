12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil POLYTEC GROUP:



Die POLYTEC GROUP (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wien: PYT) ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen - mit 25 Standorten und über 4.200 Mitarbeitern weltweit. Das österreichische Unternehmen ist Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe sowie Produzent von Originalzubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl. Als kompetenter Partner bietet POLYTEC zudem individuelle Industrielösungen aus Polyurethan und die zu deren Herstellung notwendigen Anlagen.



POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors. Wichtigste Erfolgskriterien sind innovative Technologien, perfekte Qualität und absolute Liefertreue kombiniert mit wettbewerbsfähigen Kosten.



Sowohl im Bereich Automotive als auch Non-Automotive bietet POLYTEC in allen Segmenten eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe, die vom Design und der Entwicklung der Produkte über die Herstellung von Werkzeugen und Halbzeugen für Faserverbundwerkstoffe sowie Bauteilsimulation und -prüfung bis hin zu nahezu allen verfügbaren kunststoffverarbeitenden Technologien reicht. Darüber hinaus überzeugt POLYTEC in nachgelagerten Prozessen wie Lackierung und Montage sowie Just-in-Time- oder Just-in-Sequence-Lieferung mit exzellenter Performance.



- Konzernsitz: Hörsching, Österreich

- 25 Produktions- und Entwicklungsstandorte in Österreich, Deutschland, Ungarn, Belgien, Niederlande, UK, Tschechien, Slowakei, Türkei, Kanada, USA, China

- Mitarbeiter: run 4.200

- Börsennotierung seit 28.04.2006 (12.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Wien (www.aktiencheck.de) - POLYTEC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die POLYTEC-Aktie (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wien: PYT) weiterhin zu kaufen.Nachdem der europäische PKW-Markt in 2020 einen Nachfragerückgang von rund 18% verzeichnet habe, sollte heuer zweistelliges Wachstum möglich sein. Der globale Markt sollte etwas weniger um ca. 9% wachsen. Im Allgemeinen werde davon ausgegangen, dass das Vorkrisenniveau frühestens 2022 erreicht sein werde, wobei konservativere Prognosen dies erst für 2023 erwarten würden. Die LKW-Nachfrage in Europa könnte laut Volvo ca. 7% zulegen, bliebe damit aber noch rund 0,25 unter dem Niveau von 2019.Vor diesem Hintergrund hätten die Analysten ihre Schätzungen für die Jahre 2021-22 angehoben. Ihre Umsatzprognosen würden um jeweils 7% auf EUR 577 Mio. und EUR 615 Mio. steigen. Die EBIT-Schätzungen hätten die Analysten um 22 bis 23% auf rund EUR 29 Mio. und EUR 38 Mio. erhöht. Die Margen von 5,0% bzw. 6,1% würden sich damit auf dem Niveau der Jahre 2019 bzw. 2018 bewegen.Für das Geschäftsjahr 2020 erwarte das Management einen Umsatz von rund EUR 520 Mio. (rund 17% unter dem Vorjahresniveau). Das EBIT (exklusive Einmaleffekte) solle in etwa auf Break-Even-Niveau liegen. Inklusive eines einmaligen Ergebniseffekts von rund EUR 14 Mio. aus dem Verkauf der Anteile am Geschäftsbereich "Industrial Applications" würden die Analysten ein EBIT von EUR 10 Mio. und ein knapp positives Nettoergebnis erwarten.Seit dem letzten Jahr habe POLYTEC sechs Werke geschlossen und die Produktion weitestgehend an andere Standorte verlagert. Daher sollte es dem Unternehmen zukünftig besser gelingen, hohe Kapazitätsauslastungen sicherzustellen und Skaleneffekte zu generieren. Zudem sei der Personalstand deutlich reduziert worden. Summa summarum sei davon auszugehen, dass die Fixkostenstruktur substanziell verschlankt worden sei. Dies sei eine wesentliche Voraussetzung für die Erholung der Erträge und der Margen.Obwohl der Bereich Elektromobilität derzeit nur einen insignifikanten Anteil am Geschäft ausmache, habe POLYTEC eine aussichtsreiche Entwicklungspipeline. Der Gewichtsvorteil der Kunststofflösungen gegenüber Metallkomponenten könnte zukünftig stärker in den Vordergrund treten.Obwohl die POLYTEC-Aktie seit der Hochstufung des Analysten Mitte Mai um rund 60% gestiegen sei, sähen sie weiteres Kurspotenzial. Die wesentlichen Eckpunkte der Investment Story seien intakt. POLYTEC sollte dank der verbesserten Kostenstruktur sehr deutlich von Skaleneffekten profitieren und die Profitabilität wieder in Richtung des 2018er Niveaus verbessern. Die Erwartungen einer deutlichen Erholung im Automobilsektor hätten sich weiter verfestigt. Aufgrund der angespannten Situation kleinerer Zulieferbetriebe könnten sich auch Akquisitionsmöglichkeiten zu attraktiven Konditionen ergeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.