Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (23.11.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3).Auf ihrem Kapitalmarkttag am 15. November habe PNE WIND ihre Strategie bekannt gegeben, das Unternehmen von einem Windprojektentwickler in einen Clean Energy Solution Provider zu transformieren. PNE werde in den Bereichen Wind- und Solarprojektentwicklung, Speicher, Power-to-Gas, Energiehandel- und -vermarktung sowie Energiedienstleistungen aktiv sein. Darüber hinaus wolle das Unternehmen in neue Märkte wie Lateinamerika, den mittleren und Fernen Osten und Afrika expandieren. Diese Märkte dürften in den nächsten Jahren stark wachsen.Da die europäischen Märkte wettbewerbsintensiver würden und oft stagnieren würden, sehe der Analyst die regionale Expansion als zukünftigen Wachstumstreiber für PNE. Die Transformation der Energiemärkte zu sauberer und dezentraler Energieproduktion sei ein globaler Trend, eine ökologische Notwendigkeit und schon jetzt oder in naher Zukunft ein ökonomischer Vorteil. Diese Transformation schaffe neue Geschäftsmodelle und befördere neue Märkte wie Speicher oder Sektorkopplung.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bekräftigt seine "buy"-Empfehlung für die PNE WIND-Aktie. (Analyse vom 23.11.2017)Börsenplätze PNE WIND-Aktie: