Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (03.04.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) zu halten.Mit dem Verkauf von 80 Prozent der Anteile an einem Windparkportfolio habe PNE WIND 2016 die Früchte einer mehrjährigen Aufbauarbeit geerntet. Der Lohn sei eine Umsatzsteigerung um 127 Prozent auf 248,6 Mio. Euro gewesen, das EBIT sei sogar auf 97 Mio. Euro verzehnfacht worden. Noch beeindruckender seien die Auswirkungen auf die Nettofinanzposition gewesen, die von -174,2 auf 20,1 Mio. Euro ins Plus gedreht sei. Das Unternehmen wolle auf dieser Basis für 2016 eine Basisdividende von 0,04 Euro je Aktie sowie eine Sonderdividende von 0,08 Euro je Anteilsschein ausschütten.Aus einer Position der Stärke heraus werde PNE WIND nun weitere Investitionen tätigen und bis 2019/20 ein neues Portfolio mit europäischem Fokus aufbauen. Auch einzelne Projektverkäufe würden weiterhin zum Geschäftsmodell zählen, außerdem arbeite das Unternehmen an zahlreichen Offshore-Projekten. Sowohl aus dem Offshore- als auch aus dem Onshore-Geschäft stünden zudem noch Meilensteinzahlungen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus.Alles in allem stelle das eine gute Grundlage für ein weiterhin sehr profitables Wirtschaften in den nächsten Jahren dar, obwohl die Marktbedingungen durch die Einführung von Ausschreibungsmodellen deutlich anspruchsvoller würden. Letztlich dürfte PNE WIND aber dank der langjährigen Erfahrung und der starken Finanzposition als Gewinner aus dem Wandel hervorgehen.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bewertet die PNE WIND-Aktie mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute 2,80 Euro. (Analyse vom 03.04.2017)