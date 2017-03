Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (27.03.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) von "kaufen" auf "hinzufügen" herab, erhöht aber sein Kursziel.Am 22. März habe PNE wesentliche Kennzahlen für 2016 berichtet. Das EBIT habe ein Rekordniveau von EUR 97 Mio. erreicht und die unverwässerten EPS hätten bei EUR 0,90 gelegen. Beide Werte hätten den Schätzungen des Analysten entsprochen. Auf der Grundlage dieses exzellenten Ergebnisses habe das Management eine Dividende von EUR 0,04 und eine Sonderdividende von EUR 0,08 pro Aktie vorgeschlagen. Die Gesamtdividende betrage damit EUR 0,12 pro Aktie (Dividendenrendite: ca. 4%). Der Analyst habe sein Kursziel leicht von EUR 3,00 auf EUR 3,10 erhöht.Nach dem starken Kursanstieg in den letzten zwei Monaten stuft Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, die PNE WIND-Aktie von "buy" auf "add" herab. (Analyse vom 27.03.2017)XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:2,745 EUR -1,61% (27.03.2017, 13:10)