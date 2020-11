Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter chinesischen Unternehmen bleibt positiv - und sie hellt sich sogar weiter auf, so die Analysten der Nord LB.



Die Unternehmensumfragen von CFLP hätten zugelegt und würden mittlerweile den neunten Monat in Folge im Expansionsbereich von über 50 Punkten notieren. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie habe dabei auf 52,1 Punkte, der des Dienstleistungsbereichs auf 56,4 Punkte angezogen. China lasse also die Coronakrise wirtschaftlich hinter sich und tauche als erstes großes Land robust aus der Krise auf.



Die langfristigen Folgen seien bedeutsam: Während die Volkswirtschaften beiderseits des Atlantiks noch auf Jahre hinaus die aktuellen Staatsausgaben mithilfe von Steuern und Einsparmaßnahmen gegenfinanzieren müssten, was dortige Unternehmen und private Haushalten belasten werde, könne sich China voll und ganz auf "seine" Strategie 2035 konzentrieren und mächtig aufholen. Um strategisch keinen zu großen Abstand zu Chinas derzeitiger "Pole-Position" zuzulassen, heiße es also Disziplin, Abstand und Maske, um hierzulande schnell aus dem Schlamassel rauszukommen. (30.11.2020/ac/a/m)





