Kurzprofil PALFINGER AG:



PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) zählt seit Jahren zu den international führenden Herstellern innovativer "Lifting Solutions", die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Bergheim, Österreich, erwirtschaftete die PALFINGER Gruppe mit knapp 11.000 Mitarbeitern 2018 einen Gesamtumsatz von rund 1.616 Mio. EUR.



Der Konzern verfügt über Fertigungs- und Montagestandorte in Europa, GUS, Nord- und Südamerika sowie Asien. Innovation, Internationalisierung und Flexibilisierung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sowie PALFINGER 21st (die Entwicklung smarter Lösungen und neuartiger, datenbasierter Geschäftsmodelle) bilden die Säulen der Unternehmensstrategie. Am Weltmarkt für hydraulische Ladekrane gilt PALFINGER nicht nur als Markt-, sondern auch als Technologieführer. Mit über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkten in über 130 Ländern auf allen Kontinenten ist PALFINGER immer in Kundennähe. (12.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Kran-Spezialisten PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) von "halten" auf "kaufen" herauf.PALFINGER werde am 25. Februar die Zahlen des Geschäftsjahres 2020 vorlegen. Die Analysten würden erwarten, dass die vorher kommunizierten Ziele erreicht würden. Der Umsatz sollte über EUR 1,5 Mrd. und das EBIT rund EUR 100 Mio. betragen. Zudem würden die Analysten von einem sehr guten Cash Flow und einer deutlichen Reduzierung der Nettoverschuldung ausgehen.Am 25. Januar habe der Konzern bekannt gegeben, von einer Cyberattacke betroffen zu sein. Diese habe mittlerweile weitestgehend überwunden werden können. Nachdem die Kontrolle über die IT-Systeme wiedererlangt worden sei, habe auch die Produktion nach fast zweiwöchigen Beeinträchtigungen wieder hochgefahren werden können. Vor allem an den europäischen Standorten sei es zu längeren Stillständen gekommen.Trotz des bislang nicht quantifizierten Schadens aus dem Cyber-Angriff habe PALFINGER einen sehr ermutigenden Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 gegeben. Der Umsatz solle auf über EUR 1,7 Mrd. ansteigen und damit fast das Vorkrisenniveau erreichen. Zudem erwarte der Konzern eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 8%, womit das EBIT bei rund EUR 140 Mio. zu liegen kommen sollte. Angesichts der deutlichen Umsatzausweitung erscheine den Analysten das Gewinnziel als absolut realistisch.Ein zusätzlicher Kurskatalysator könnte aus der avisierten Auflösung der Kreuzbeteiligung mit dem chinesischen Joint Venture-Partner Sany Group erwachsen. Vorbehaltlich dessen, dass der Schlusskurs der PALFINGER-Aktie EUR 31,35 erreiche und die insgesamt aus der Kreuzbeteiligung entstandenen Kapitalzuflüsse nach deren Auflösung für beide Seiten gleich seien, könnte PALFINGER den von Sany gehaltenen Anteil von 7,5% übernehmen (und im Gegenzug seinen 7,5%-Anteil an Sany Automobile Hoisting Machinery an die Sany Group abtreten). Sollten die PALFINGER-Aktien in weiterer Folge nicht eingezogen, sondern wiederveräußert werden, stiege nicht nur der Streubesitz, sondern fiele auch die Nettoverschuldung. Eine Entscheidung sollte in den nächsten Monaten fallen. Der operative Fortbestand des Joint Ventures sei von der Transaktion davon unberührt.Das operative Umfeld habe sich in den letzten Monaten merklich verbessert. Neben der erwarteten wirtschaftlichen Erholung seien auch die Wachstumsperspektiven der europäischen Baubranche positiv einzuschätzen. Zusammen mit der breiten Markteinführung des Mitnahmegabelstaplers in den USA und einer Erholung der Nachfrage nach Forstkränen stünden die Zeichen auf Wachstum.Vor dem Hintergrund substanziell gestiegener Gewinnprognosen erhöhen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, das Kursziel von EUR 24,50 auf EUR 36,50 und stufen die PALFINGER-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. In Erwartung steigender Nachfrage für Schlüsselprodukte und eines allgemein positiveren Wirtschaftsumfelds sollte PALFINGER auch über 2021e hinaus wachsen können. Das Ziel, bis 2024 den Umsatz auf über EUR 2 Mrd. zu steigern, scheine machbar. Angesichts der erwarteten Gewinnentwicklung erscheine die Bewertung der Aktie attraktiv. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.